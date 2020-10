Tennis

Tennis : GOAT, n°1 mondial... Djokovic dévoile l'identité de son idole !

Publié le 26 octobre 2020 à 10h35 par A.D.

Actuellement numéro 1 mondial, Novak Djokovic pourrait égaler le record de son idole Pete Sampras s'il conserve sa place en fin de saison. Interrogé sur le sujet, l'ogre serbe a fait passer un message fort.

Novak Djokovic peut égaler le record de Pete Sampras. Tout comme Rafael Nadal et Roger Federer, l'ogre serbe a déjà fini la saison en étant numéro 1 mondial à cinq reprises. Cette année, Novak Djokovic a une occasion en or de réussir cet exploit une sixième fois, comme l'a fait Pete Sampras à son époque. Pour se faire, il devra atteindre les quarts de finale au minimum à Vienne. A l'occasion du média day du tournoi autrichien, Novak Djokovic a lâché ses vérités sur le record de Pete Sampras, son idole de jeunesse.

«Sampras était mon idole, égaler son record signifierait beaucoup pour moi»