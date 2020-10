Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal revient sur sa démonstration contre Djokovic

Publié le 24 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Pour remporter son 13e Roland-Garros, Rafael Nadal est venu à bout de Novak Djokovic en 3 sets. Auteur d’un 6-0 dans la première manche, l’Espagnol répond à ceux qui estimaient le match déjà bouclé à ce moment-là.

Sur la route de son 13e Roland-Garros, Rafael Nadal était tout simplement invincible. Le Majorquin est allé au bout sans concéder la moindre manche, et même le numéro 1 mondial Novak Djokovic n’a pas fait exception. Balayé 6-0, 6-2, 7-5, le Serbe a subi, impuissant, la loi de l’Espagnol. Un score sans équivoque sur lequel le Taureau de Manacor est revenu, au cours d’une interview accordée à El Periodico , dans laquelle il a également livré les secrets de sa longévité. Pour lui, le premier set ne laissait pas présager de la suite de la finale.

« Ce 6-0 était très trompeur »