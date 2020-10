Tennis

Tennis : Rafael Nadal dévoile les secrets pour dépasser la trentaine !

Publié le 23 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de Roland-Garros a 34 ans, Rafael Nadal était à quelques mois près de devenir le plus vieux champion du tournoi. Le taureau de Manacor tente d'expliquer l'allongement des carrières dans le sport.

Andrés Gimeno a vacillé. Vainqueur en 1972 de son seul Grand Chelem, l'Espagnol est devenu le plus vieux vainqueur d'un Roland-Garros. A 34 ans et 10 mois. Et son record tient toujours. Mais pour combien de temps ? En s'imposant cette année à 34 ans et 4 mois, Rafael Nadal s'est fortement rapproché de son compatriote. Champion à 13 reprises sur l'ocre parisienne, le taureau de Manacor effacera Gimeno des tablettes en cas d'un nouveau succès. Et le numéro 2 mondial devrait avoir une première possibilité dès la prochaine édition en mai prochain. Avec ses rivaux, Novak Djokovic et Roger Federer, le Majorquin illustre l'allongement des carrières dans le monde de la petite balle jaune.

« Nous croyons tous qu'il y a une vie au-delà de 30 ans »