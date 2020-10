Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche un souhait fort pour sa retraite !

Publié le 22 octobre 2020 à 21h35 par H.K.

Alors que l’heure de la retraite semble approcher à grand pas pour de nombreuses stars du Tennis mondial, Rafael Nadal affiche un souhait fort pour l’image qu’il souhaite laisser de lui à la postérité.

Rafael Nadal est déjà et restera à jamais une légende du Tennis mondial. Recordman du nombre de victoire à Roland-Garros (entre autres records), l’Espagnol semble peu à peu se rapprocher d’une fin de cycle et d’une fin de carrière, bien qu’il lui reste encore quelques années d’excellent tennis devant lui. Cependant, Nadal a souhaité évoquer sa retraite, ainsi que l’empreinte qu’il aimerait laisser…

«L’important est que les gens qui vous connaissent aient une opinion positive de vous»