Tennis

Tennis : L'énorme révélation de Rafael Nadal sur son avenir !

Publié le 20 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu'il a récemment remporté son treizième titre à Roland Garros, lui permettant de revenir à hauteur de Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem, Rafael Nadal a évoqué son avenir.

A 34 ans, Rafael Nadal a remporté sans aucune difficulté son treizième sacre à Roland Garros, le tout en ne perdant pas le moindre set durant le tournoi et en infligeant une véritable leçon à Novak Djokovic en finale. Le numéro 2 mondial a ainsi égalé le record de titre du Grand Chelem détenu par Roger Federer avec ses vingt tournois remportés. Alors que le Suisse a de plus en plus de difficultés à tenir physiquement, en témoigne les deux seuls tournois disputés cette année, Rafael Nadal pense quant à lui continuer tant qu'il en a l'envie, et compte bien dépasser Roger Federer au nombre de sacres en Grand Chelem.

« Si vous n’avez pas cet enthousiasme, il est temps de vous consacrer à autre chose »