Tennis : Traversant une passe délicate, Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 18 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Véritable légende du tennis et ancien entraîneur de Novak Djokovic, Boris Becker a apporté son soutien à Novak Djokovic après sa défaite en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal.

Jusqu'ici invaincu en 2020, Novak Djokovic n'a rien pu faire en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial a livré un sans faute tout au long du tournoi, ne concédant pas le moindre set et remportant ainsi son 13e sacre à Roland-Garros. Après avoir été disqualifié au quatrième tour de l'US Open il y a quelques mois, Djokovic concédait ainsi un nouveau revers, venant assombrir une saison qui avait parfaitement débutée avec sa victoire à l'Open d'Australie. Ancien entraineur de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, Boris Becker est revenu sur la défaite de son ancien joueur, et a soutenu le Serbe.

« Nous étions frères dans l'âme »