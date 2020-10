Tennis

Tennis : Novak Djokovic recadré par le clan Nadal !

Publié le 12 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Le numéro un mondial, Novak Djokovic, a été balayé en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal. L’oncle de l’Espagnol, Toni Nadal, s’est désolé du manque de volonté de Novak Djokovic.

En plus d’avoir perdu en finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal (6-0, 6-2, 7-5), Novak Djokovic doit maintenant faire face aux critiques de l’oncle et ancien entraîneur de l’Espagnol, Toni Nadal. À ses yeux, Novak Djokovic serait un ton en dessous de Rafael Nadal et Roger Federer. Il est vrai que Rafael Nadal a soulevé ce dimanche son 13e Roland-Garros et surtout son 20e tournoi du Grand Chelem, égalant du même coup le Suisse Federer. Novak Djokovic est lui à 17 Grand Chelem, pour le moment.

« Novak Djokovic est tombé dans une forme de désespoir »