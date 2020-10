Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Diego Schwartzman se prononce sur le GOAT !

Publié le 9 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Battu par Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros, Diego Schwartzman a donné son avis sur l'irréductible question du GOAT, le meilleur joueur de tous les temps.

A Rome, Diego Schwartzman avait battu Rafael Nadal en deux sets avant de craquer en finale contre Novak Djokovic. Trois semaines plus tard, les hispanophones ont rejoué une nouvelle partition à Roland-Garros. Et ce vendredi, l'issue a été différente. Le taureau de Manacor s'est imposé en trois manches. Avec à la clé une treizième finale Porte d'Auteuil. Surtout, le numéro 2 mondial n'est plus qu'à une victoire d'égaler les 20 Grand Chelem de Roger Federer.

« Ils sont très différents, c'est le plus beau »