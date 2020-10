Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic se fait tacler sur son comportement !

Publié le 8 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Apparu diminué ce mercredi, Djokovic s'est quand même qualifié en demi-finale en battant Carreno Busta. Mais l'attitude du numéro 1 mondial a fortement déplu à son adversaire.

Novak Djokovic a perdu son premier set à Roland-Garros. Ce mercredi, le numéro 1 mondial affrontait Pablo Carreno Busta en quart de finale. L'Espagnol est le seul à avoir fait tombé Djokovic cette saison. Sur cette fameuse disqualification à l'US Open. Désormais, c'est aussi le seul à avoir pris une manche au Serbe à Paris. Arrivé touché au cou, Djokovic s'est aussi fait manipuler au niveau du bras. Diminué, le numéro 1 mondial a tenu le choc pour s'imposer en quatre sets et rejoindre les demi-finales de Roland-Garros où il affrontera Stefanos Tsitsipas.

« Dès qu'un match se complique, il demande un temps mort médical »