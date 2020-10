Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le prodige Sinner avait un plan contre Rafael Nadal !

Publié le 7 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Pour son premier Roland-Garros, Jannik Sinner est tombé contre Rafael Nadal. Pas impressionné, le jeune prodige comptait bien faire craquer le maître des lieux.

100e match à Roland-Garros, 98e victoire pour Rafael Nadal. Une statistique irréelle dans un tournoi du Grand Chelem. A Paris, sur le court Philippe Chatrier, le taureau de Manacor est comme chez lui. En lice pour un treizième sacre Porte d'Auteuil, le numéro 2 mondial n'a toujours pas perdu un set dans cette édition. Pourtant, Jannik Sinner est passé tout proche. Dans la première manche, le jeune italien a servi pour conclure avant de craquer au tie-break. A 19 ans, Sinner disputait son premier Roland-Garros. Et son adversaire en quart de finale est à l'opposé de la découverte. De quoi donner le vertige.

« Si on va sur le court, c'est pour jouer son tennis et remporter la victoire »