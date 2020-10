Tennis

Tennis - Roland-Garros : L'inquiétude de Thiem après sa bataille face à Gaston...

Publié le 6 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Sorti vainqueur de son combat en cinq sets contre Hugo Gaston, Dominic Thiem doit désormais faire face à Diego Schwartzman. Et l'Autrichien espère être remis de son huitième.

C'est l'un des matches de ce Roland-Garros. Plus de 3h30 de bataille entre Dominic Thiem et Hugo Gaston. Finalement, à l'expérience, le vainqueur de l'US Open a pris le dessus sur la révélation du tournoi. Mais ce huitième de finale risque de laisser des traces. D'autant que, ce mardi, le numéro 3 mondial enchaîne avec un match très compliqué. Pour son quart de finale, Dominic Thiem est opposé à son ami Diego Schwartzman. L'Argentin est un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Surtout, le 14e mondial a fait tomber Rafael Nadal à Rome, juste avant de venir sur l'ocre parisienne.

« Si je récupère, ce sera un match sympa »