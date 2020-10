Tennis

Tennis - Roland-Garros : Les confidences d'Hugo Gaston après son élimination contre Thiem !

Publié le 4 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après Stan Wawrinka, Hugo Gaston a réussi à emmener Dominic Thiem au cinquième set. Eliminé en huitièmes, le jeune Français s'est livré sur son incroyable Roland-Garros.

Son classement ne lui permettait pas d'entrer dans le tableau de Roland-Garros. Hugo Gaston a été crédité d'une wild-card pour venir fouler l'ocre parisienne. Quatre matches plus tard, le gaucher de 20 ans a fait honneur à son invitation et s'est révélé aux yeux du grand public. Après avoir fait tombé Stan Wawrinka, ancien vainqueur du tournoi, le 239e mondial est passé tout proche contre Dominic Thiem, vainqueur du dernier US Open. Cinq sets dans chacun de ces deux matches, et beaucoup d'expérience engendrée.

« Je suis très content de mon tournoi »