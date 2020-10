Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le bourreau français de Wawrinka revient sur son exploit !

Publié le 2 octobre 2020 à 23h35 par H.K.

239e mondial, le Toulousain Hugo Gaston a réalisé un véritable exploit lors du 3e tour de Roland-Garros, en venant à bout de Stanislas Wawrinka en 5 sets. Après son exploit, le Français ne semble toujours pas réaliser qu’il a réussi à se qualifier en 8e de finale du tournoi…

Hugo Gaston a fait vibrer une bonne partie des amateurs de Tennis français lors de son 3e tour de Roland-Garros. Opposé à Stanislas Wawrinka (16e mondial au classement ATP), le Toulousain s’est imposé en 5 sets, après une dernière manche remportée 6-0 face au Suisse. 239e mondial, Gaston a réalisé un énorme exploit et a réussi à créer la surprise, et sera opposé à Dominic Thiem lors du prochain tour de la compétition. Et le Français ne semble toujours pas réaliser la performance qu’il a réussi à accomplir…

« Je ne réalise pas encore ce qui se passe »