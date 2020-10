Tennis

Tennis : Les vérités de Wawrinka sur son niveau de jeu à Roland-Garros

Publié le 1 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, Stan Wawrinka se montre satisfait de son niveau actuel.

Après Andy Murray, c'est Dominik Koepfer qui a chuté face à Stan Wawrinka lors du deuxième tour de Roland-Garros. Même si l'Allemand est parvenu à prendre un set à Wawrinka (6-3, 6-2, 3-6, 6-1), ce dernier s'est malgré tout montré bien supérieur à Koepfer et obtient donc son ticket pour le troisième tour. Ce vendredi, le Suisse affrontera Hugo Gaston, dernier Français en course dans ce Roland-Garros, et c'est avec le plein de confiance que le 17e joueur ATP aborde cette rencontre.

« Je suis content de mon niveau de jeu »