Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour ses débuts à Roland-Garros

Publié le 29 septembre 2020 à 23h35 par A.D.

Novak Djokovic s'est rendu le match facile pour son entrée en lice à Roland-Garros. A l'issue de son duel face à Mikael Ymer, l'ogre serbe s'est réjoui d'avoir pu réaliser une grosse entrée en matière à la Porte d'Auteuil.

Sans surprise, Novak Djokovic est venu à bout de Mikael Ymer ce mardi. Pour son premier match à Roland-Garros, l'ogre serbe s'est imposé en trois petits sets (6-0, 6-2, 6-3). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Novak Djokovic a fait part de son immense satisfaction d'avoir pu dominer la partie en patron.

«C'était ce que je voulais faire, une grosse entame avec une grosse intensité»