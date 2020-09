Tennis

Tennis : Djokovic en remet une couche sur sa disqualification à l'US Open !

Publié le 27 septembre 2020 à 11h35 par A.D.

Alors qu'il a touché une juge de ligne avec une balle par mégarde, Novak Djokovic a été disqualifié en plein match à l'US Open. Avant son entrée en lice à Roland-Garros, le numéro 1 mondial est revenu sur cette mauvaise expérience.

Novak Djokovic n'a toujours pas digéré sa mésaventure à l'US Open. Frustré lors de son huitième de finale face à Pablo Carreno Busta, l'ogre serbe a malencontreusement touché une juge de ligne à la suite d'un geste d'humeur. Conformément aux règles du Grand Chelem américain, Novak Djokovic a été immédiatement exclu de la compétition. Avant de jouer son premier match à Roland-Garros, contre Mikael Ymer ce lundi, le numéro 1 mondial s'est une nouvelle fois confié sur ce mauvais souvenir.

«Cela va me hanter encore longtemps»