Tennis - US Open : Les énormes regrets de Djokovic après son exclusion !

Publié le 14 septembre 2020 à 16h35 par A.D.

Malencontreusement, Novak Djokovic a heurté une juge de ligne avec une balle à l'US Open. Un geste qui a provoqué sa disqualification. Avant son entrée en lice à Rome, l'ogre serbe est revenu sur cette mauvaise expérience.

L'US Open ne s'est pas passé comme Novak Djokovic l'espérait. Alors que Rafael Nadal et Roger Federer n'étaient pas de la partie, l'ogre serbe aurait pu en profiter, mais un incident a brisé ses espoirs. Frustré lors de son duel face à Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic a tapé une balle en direction du fond du court et a touché une juge de ligne par accident. Résultat, le numéro un mondial a été immédiatement disqualifié de l'US Open. Alors qu'il s'apprête à jouer son premier match à Rome, Novak Djokovic est revenu sur cet épisode et a fait part de son immense déception.

«C'est quelque chose qui reste dans votre mémoire pour le reste de votre vie»