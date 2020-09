Tennis

Tennis - US Open : Le coach de Djokovic réagit à sa disqualification !

Publié le 11 septembre 2020 à 21h35 par H.K. mis à jour le 11 septembre 2020 à 21h37

Disqualifié de l’US Open pour avoir envoyé une balle dans la gorge d’un juge de ligne, Novak Djokovic est au cœur d’un nouveau torrent médiatique. Cependant, son coach, Goran Ivanisevic, affirme qu’il n’en reviendra que plus fort…

L’image a choqué plus d’un spectateur de l’US Open. Irrité après un échange perdu, Novak Djokovic a malheureusement et involontairement envoyé une balle sur un juge de ligne dans un geste d’humeur. Un mouvement qui lui a valu une disqualification directe de la compétition. Depuis, ce dernier se retrouve en plein cœur d’un nouveau torrent médiatique, beaucoup de joueurs et d’anciens joueurs réagissant à son élimination prématurée pour ce geste. Et pour son coach, Goran Ivanisevic, certaines personnes sont très malveillantes avec Novak Djokovic…

« Novak Djokovic est un champion né et cela le rendra encore plus fort »