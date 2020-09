Tennis

Tennis - US Open : Djokovic fait passer un message fort après son exclusion

Publié le 8 septembre 2020 à 21h35 par A.D.

Par inadvertance, Novak Djokovic a touché une juge de ligne lors d'un coup de raquette. Expulsé de l'US Open pour son geste d'humeur, le numéro 1 mondial a tenu à lui adresser un message sur les réseaux sociaux.

Frustré lors de son dernier match de l'US Open, Novak Djokovic a eu un geste d'humeur qui a mal tourné. Auteur d'un coup de raquette en direction du fond du court, le numéro un mondial a touché une juge de ligne. Un geste qui a été puni dans la foulée. En effet, Novak Djokovic a été immédiatement disqualifié de l'US Open par le superviseur. Alors qu'il a bénéficié d'un grand soutien de la part de ses fans sur les réseaux sociaux, l'ogre serbe a tenu à les remercier et à faire passer un message à la juge de ligne.

«La juge de touche touchée par la balle a également besoin de votre soutien»