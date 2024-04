Mbappé - PSG : Une annonce fatidique se prépare au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De grands changements se préparent au Real Madrid, avec l’arrivée attendue cet été de Kylian Mbappé au terme de son contrat avec le PSG. Chez les Merengue, l’international français pourrait écoper du numéro 10 en cas de départ de Luka Modric, un scénario qui prend forme au fil des semaines.

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait prendre le chemin du Real Madrid cet été. L’international français a en effet décidé de plier bagage après sept années passées dans la capitale. Une grande nouvelle pour le président Florentino Pérez, qui touche enfin au but après plusieurs déconvenues. Kylian Mbappé est pressenti pour récupérer le 10 au sein de son nouveau club, à condition que son actuel détenteur, Luka Modric, change d’air durant l’intersaison. Un scénario qui se précise.

« À Madrid, on pense toujours que son séjour au club va se terminer »

L’histoire entre le Real Madrid et Luka Modric semble en effet toucher à sa fin. « Le club ne parle toujours pas à Modric », a fait savoir le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda, expliquant dans l’émission El Chiringuito ce lundi soir que le dénouement arrivera après la demi-finale de Ligue des champions entre la formation merengue et le Bayern Munich : « Le joueur va prendre rendez-vous avec le conseil d'administration pour savoir ce qu'il adviendra de lui. À Madrid, on pense toujours que son séjour au club va se terminer. Il veut continuer, il a montré qu'il avait un niveau plus qu'acceptable et il va participer à l’Euro. »

« Il évalue la possibilité de prendre sa retraite après l’Euro »