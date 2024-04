Mercato : Le PSG l’attend pour remplacer Mbappé, que doit-il décider ?

La rédaction

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans le meilleur buteur de son histoire, à savoir Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration et a annoncé son départ en coulisses à son président. Nasser Al-Khelaïfi semble vouloir compter sur Xavi Simons la saison prochaine pour notamment combler le départ du Français, mais il a d’autres options à disposition. Quelle doit être sa décision ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG ne se trouve pas dans la meilleure des dispositions à l’approche du mercato estival. Depuis la mi-février et l’annonce en interne de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain sait que la question brûlante de sa succession va animer son mercato. À ce jour, les options Rafael Leão ou encore Marcus Rashford n’en seraient plus. La priorité se nommerait Victor Osimhen, mais aucune star ne sera recrutée à Paris comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril dernier.

Le PSG attend le feu vert de Xavi Simons

Le plan du PSG est de recruter un attaquant latéral en lieu et place de Kylian Mbappé, un milieu axial et un défenseur central. Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig l’été dernier après son retour express au Paris Saint-Germain. Néanmoins, lors des discussions entre les parties concernées sur les modalités du prêt, il a été convenu que l’international néerlandais de 21 ans aura la possibilité d’être transféré ailleurs si tel était son souhait. Le « oui » définitif de Simons est toujours escompté dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain, mais n’est pas encore arrivé. Et il se trouve que le milieu offensif et attaquant latéral ait la cote sur le marché des transferts.

Arsenal ou Chelsea ?

D’après le journaliste Simon Philips, Chelsea aurait à coeur de recruter Xavi Simons, le club londonien poursuivant visiblement sa quête des joueurs à fort potentiel. Pour CaughtOffside , Philips a d’ailleurs confié qu’Arsenal serait également prêt à miser sur le talent néerlandais. Les Gunners auraient à l’instant T les faveurs de Xavi Simons vis-à-vis de Chelsea en raison de la Ligue des champions.

«Le Barça opte pour Xavi Simons et il a envie d’y retourner»