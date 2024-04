Mercato : Dernière danse au PSG pour une star ?

Thomas Bourseau

Thiago Silva va quitter Chelsea à la fin de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. C’est en effet l’information qu’il a communiqué aux médias des Blues. Quel challenge va-t-il décider de relever à 39 ans ? Le PSG pourrait-il lui offrir sa dernière danse dont il a été privé en 2020 ?

Thiago Silva a quitté le PSG sans avoir la possibilité de faire ses adieux aux supporters en août 2020 après le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. À l’époque, le Brésilien rejoignait la Premier League et Chelsea où il s’est instantanément imposé et où il a soulevé la Ligue des champions.

«Je suis venu ici avec l'intention de ne rester qu'un an, mais»

Après quatre années passées à Londres, Thiago Silva a fait ses adieux à Chelsea alors que la fin de la saison approche à grands pas. « Chelsea représente beaucoup pour moi. Je suis venu ici avec l'intention de ne rester qu'un an, mais cela a fini par durer quatre ans. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Je pense que dans tout ce que j'ai fait ici au cours de ces quatre années, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais malheureusement, tout a un début, un milieu et une fin. Cela ne veut pas dire que c'est une fin définitive ».

«J'ai l'intention de revenir un jour…»

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva a tourné la page Chelsea, mais ne compte pas clore le chapitre pour autant. « C'est déjà difficile de dire au revoir dans les circonstances les plus normales, mais quand il y a un amour réciproque, c'est encore plus difficile. Mais Blue un jour, Blue toujours. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas que je pourrais réaliser de telles choses et gagner l'un des plus beaux titres professionnels, la Ligue des champions, dans l'un des plus grands clubs du monde. Les adieux sont pour ceux qui partent et ne reviennent pas. J'ai l'intention de revenir un jour… ». a tenu à faire savoir Thiago Silva par le biais des médias de Chelsea.

Une tournée d’adieux au PSG ?

Et maintenant ? Du haut de ses 39 ans, Thiago Silva ne semble pas pour autant être prêt à raccrocher ses crampons. Et alors que le PSG souhaite recruter un défenseur central droit pour la saison prochaine comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril dernier, se pourrait-il que le Paris Saint-Germain fasse revenir Thiago Silva pour une « last dance » et qu’il pusse au passage recevoir sa tournée d’adieux au PSG (2012-2020) ?