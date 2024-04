Mercato : C’est fini pour lui à l’OM, la vérité est dévoilée sur son départ

Thibault Morlain

Ce dimanche, Brice Samba, aujourd’hui au RC Lens, retrouvait l’OM. En effet, il y a quelques années, l’international français était passé par le club phocéen. Recruté en 2013 au Havre, il rejoignait alors Marseille, où ça a toutefois été très compliqué de se faire une place. L’aventure s’est finalement en 2017 pour Samba à l’OM et il en a dit plus sur le contexte de son départ de la Canebière à cette époque.

A l’instar de Steve Mandanda, Brice Samba avait lui aussi quitté Le Havre pour rejoindre l’OM. Gardien prometteur, il n’a toutefois jamais réussi à trouver sa place sur la Canebière. Au total, il n’aura joué que 5 petits matchs avec le club phocéen. Pour Samba, il a donc fallu faire ses valises. Et c’est en 2017 que la fin de l’aventure à l’OM a été actée pour lui.

« J’avais la tête ailleurs, je n’étais pas focalisé sur le football »

Comment cela s’est-il alors terminé entre l’OM et Brice Samba ? Dans un entretien accordé à Winamax , le principal intéressé s’est prononcé sur le sujet, faisant alors savoir : « A quel moment je comprends que mon aventure à l’OM ne sera pas celle que j’imaginais ? Il y a eu plusieurs épisodes. Mon prêt à Nancy déjà, qui s’est très mal passé pour moi. Je n’étais pas prêt à ce moment là pour l’OM ou moi même en tant qu’homme. J’avais la tête ailleurs, je n’étais pas focalisé sur le football. Il y a cet épisode de Nancy, ensuite quand je reviens du prêt de Nancy où on me dit avant le prêt « Vas jouer, tu reviendras et tu joueras ». Sauf que ça se passe tellement mal pour moi à Nancy que le coach Franck Passi n’a pas confiance en moi et préfère mettre Pelé. Voilà, c’est vraiment à ce moment là que j’ai compris que ça allait être compliqué pour moi à l’OM. Je n’avais pas bien fait les choses et c’était complètement mérité, complètement logique ».

« Même si ça a été difficile, j’ai énormément appris »