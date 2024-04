Mercato : Habib Beye à l’OM, son remplaçant déniché au PSG ?

Arnaud De Kanel

Champion de National avec le Red Star, Habib Beye a la cote. Le Sénégalais est une alternative pour l'OM en cas d'échec dans le dossier Paulo Fonseca et il a récemment annoncé qu'il ne refuserait pas le poste si on le lui propose. Le club audonien anticipe déjà et a coché le nom de Zoumana Camara, actuellement entraineur des U18 du PSG, pour le remplacer selon nos informations.

L'OM est à la recherche d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Pablo Longoria rêve de Paulo Fonseca. Or, le dossier sera très compliqué à finaliser et les dirigeants phocéens ont activé des plans B pour ne pas être pris au dépourvu. Les idées fusent en interne et Habib Beye est un nom qui revient avec insistance. Le Red Star sait qu'il sera très difficile de retenir son manager et pourrait le remplacer par Zoumana Camara.

Beye ne refusera pas l'OM

Habib Beye va bientôt prendre une décision concernant son avenir. Le Sénégalais a des touches en Ligue 1, notamment au Stade de Reims selon nos informations. Il a également reconnu qu'il ne pourrait pas refuser le poste d'entraineur de l'OM. « L'OM un rêve ? Forcément, quand t'as été capitaine de l'Olympique de Marseille, quand t'as passé quatre ans à l'Olympique de Marseille, c'était mon club de cœur quand j'étais petit et encore plus quand j'en suis devenu capitaine, c'était l'aboutissement de ma vie de footballeur. Je ne pensais jamais quitter ce club-là. Je l'ai quitté en 2007. On a l'impression que l'histoire doit nous amener à un remariage, mais en fait, personne ne sait si cela arrivera. La réalité c'est que c'est un passionnant et excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça », a-t-il déclaré dans Génération After sur RMC . En coulisses, le Red Star se prépare à son départ.

Camara pour remplacer Beye au Red Star ?

Et si Habib Beye venait à partir, le club audonien se tournera sur Zoumana Camara. D'après nos informations, le coach des U18 du PSG plait aux dirigeants du Red Star. A noter également que le PSG réfléchirait à confier les rênes de l'équipe espoir à Camara, qui pourrait se laisser tenter par une aventure en Ligue 1 ou Ligue 2, lui qui avait été approché par Clermont cet hiver.