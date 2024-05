Transferts - PSG : Le verdict est annoncé pour le frère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian pourrait ne pas être le seul Mbappé à quitter le PSG dans les prochaines semaines. Egalement en fin de contrat, Ethan devrait imiter son frère et changer d'air à la fin de cette saison. Selon certaines rumeurs en Espagne, le milieu de terrain de 17 ans pourrait poursuivre sa carrière au Real Madrid.

C'est officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Le joueur de 25 ans l'a encore confirmé durant la cérémonie des trophées UNFP. Mais ce que l'on sait moins, c'est que son frère Ethan, dont le contrat aspirant arrive aussi à expiration, serait aussi sur le départ.

Ethan Mbappé aussi sur le départ

Présent sur le plateau de L'Equipe de Greg , Loïc Tanzi a annoncé que le milieu de terrain de 17 ans ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Selon le journaliste espagnol Eduardo Inda, Ethan Mbappé pourrait bien suivre les pas de son grand frère et intégrer le Real Madrid.

Un avenir au Real Madrid avec son frère ?