Tennis : Swiatek encore au rendez-vous, il annonce du lourd

Sacrée pour la première fois de sa carrière à Madrid, Iga Swiatek poursuit sa marche en avant. La numéro 1 mondiale est parfaitement lancée vers un nouveau titre à Rome, une préparation idéale pour Roland-Garros dans deux semaines. La Polonaise décapite chacune de ses adversaires et on sent bien qu'elle devient petit à petit l'une des meilleures de tous les temps. A seulement 22 ans, les statistiques sont impressionnantes...

Qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Rome sans trembler, Iga Swiatek poursuit sa folle dynamique du moment. La Polonaise enchaîne les victoires à un rythme impressionnant et elle sera plus que jamais la grande favorite du prochain Roland-Garros. En cas de nouvelle victoire Porte d'Auteuil, elle porterait son total de titres du Grand Chelem à 5, déjà un chiffre important parmi les plus grandes légendes de la discipline.

Swiatek va rejoindre plusieurs légendes

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à 19 ans à Roland-Garros en 2020, Iga Swiatek n'a pas mis longtemps avant d'enchaîner et devenir la meilleure joueuse du monde. Avec 2 nouveaux titres à Paris et un sacre à l'US Open en 2022, la Polonaise se rapproche doucement des grandes légendes. « Swiatek n’est qu’à un Grand Chelem de Maria Sharapova et à trois de Justine Henin et Venus Williams, et elle a 22 ans. On ne peut pas dire qu’elle va bientôt s’arrêter, elle a 22 ans. Iga Swiatek est juste en train de devenir l’une des meilleures joueuses de tous les temps » confie Andy Roddick dans son podcast.

Bientôt au niveau des légendes ?

Numéro 1 mondiale quasiment sans interruption depuis deux ans, Iga Swiatek a des statistiques impressionnantes alors qu'elle n'a pas encore fêté ses 23 ans. La Polonaise a clairement une aura de grande championne de tennis même si l'écart est immense. « Chez les femmes, il y a une certaine séparation entre Martina (Navratilova), Chrissy (Evert), Serena (Williams) et les autres en ce qui concerne les titres en simple. Pardon, je veux dire que Steffi (Graf) est évidemment dans le peloton de tête, elle est incroyable. C’est peut‐être la joueuse la plus dominante que j’aie jamais vue dans toute ma vie. Mais ces quatre‐là sont à part » poursuit l'Américain.

Swiatek sans adversaire à Roland-Garros ?

Impressionnante dans la capitale française, Iga Swiatek a toutes les chances de décrocher un quatrième titre. La numéro 1 mondiale est en grande forme et même si elle a été challengée l'an dernier, elle partira grande favorite. Surtout que son adversaire en finale en 2023, Karolina Muchova, est déjà forfait. Sur la terre battue de Roland-Garros, il faudra tout de même se méfier de ses poursuivantes au classement, véritablement les seules à pouvoir la défier.