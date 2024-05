Tennis : Swiatek en mission, elle envoie un gros message

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titrée à Madrid pour la première fois de sa carrière dimanche dernier, Iga Swiatek a déjà remporté tous les plus grands titres sur terre battue à 22 ans. La Polonaise est plus que jamais la patronne du circuit WTA et à quelques semaines du début de Roland-Garros, elle apparaît comme la grande favorite. Avant ça, elle voudra marquer un peu plus son territoire à Rome où elle a très bien débuté.

Bien lancée dans cette saison sur terre battue, sa surface de prédilection, Iga Swiatek se positionne évidemment comme la grande favorite pour Roland-Garros. Impressionnante depuis des mois, la Polonaise ne recule devant aucun défi et elle a encore pris beaucoup d'avance au classement. De plus, elle semble avoir réussi à se servir de ses expériences pour enchaîner plus facilement les tournois, elle qui voudra marquer son territoire un peu plus cette semaine.

Un titre vite expédié

En s'imposant en finale dimanche dernier à Madrid, Iga Swiatek a remporté le plus beau match de l'année, sauvant des balles de match pour se défaire d'Aryna Sabalenka au tie-break du troisième set. La Polonaise n'a même pas eu le temps de célébrer ce match incroyable qu'elle doit déjà recommencer à Rome. « Même les tournois que je gagne ne m’affectent pas beaucoup mentalement. Je fais la fête un jour et je repars pour un autre tournoi, c’est comme ça que je fonctionne. Pour l’instant, j’admets que j’aimerais célébrer un peu plus parce que nous nous sommes battus très durement pour gagner à Madrid » confiait-elle avant de débuter en Italie.

Un repos bien utilisé

Iga Swiatek reste incroyablement concentrée sur son tennis à chaque grand rendez-vous et depuis le début de sa carrière, elle met tout en œuvre pour exceller. « Je me donne du temps pour jouer au tennis de manière plus détendue, sans penser à jouer des matchs ou des points, car j’ai à peine le temps de me déconnecter correctement. J’essaie toujours de profiter de ce temps de repos, mais je ne le force pas non plus » confie-t-elle par rapport à sa manière d'aborder les matches maintenant.

Swiatek lancée

Battue en demi-finales à Stuttgart, Iga Swiatek a brillé pour conquérir le titre à Madrid pour la première fois. En pleine confiance maintenant qu'elle s'est imposée dans ce tournoi, la numéro 1 mondiale pourra arriver à Roland-Garros avec la casquette de favorite. Elle reste sur deux titres consécutifs Porte d'Auteuil et elle paraît impossible à arrêter en ce moment. Le message est clair pour toutes ses adversaires.