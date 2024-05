Reims - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

La rédaction

Pour la 32ème journée de Ligue 1, la LFP avait décidé de décaler les matchs de l’OM et du PSG afin qu’ils puissent se reposer avant de jouer respectivement le match retour face à l’Atalanta Bergame et le Borussia Dortmund. En ce qui concerne Marseille, c’est ce mercredi soir que la rencontre face à Reims sera rattrapé. Une rencontre importante pour l’OM en vue d’une qualification européenne à l’issue de la saison.

Alors que l’OM terminera sa saison dimanche prochain par un déplacement sur la pelouse du Havre, le club phocéen a un match de retard à disputer. En effet, ce mercredi, les joueurs de Jean-Louis Gasset seront sur la pelouse du stade Auguste Delaune pour disputer cette rencontre face à Reims comptant pour la 32ème journée et qui avait été déplacée pour permettre à l’OM d’avoir du repos avant la demi-finale retour d’Europa League face à l’Atalanta Bergame, malheureusement perdue (3-0).

Aucun enjeu pour Reims

Après le match nul obtenu face à Brest (1-1) le week-end dernier, Reims accueille donc ce mercredi soir l’OM. Une rencontre sans enjeu pour les joueurs de Samba Diawara, qui a pris la relève de Will Still ces derniers jours. L’objectif sera tout de même de tenter de finir la saison du mieux possible. Avec une victoire face à l’OM ?



La composition probable de Reims : Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, de Smet - Munetsi, Stambouli, Teuma - Ito, Diakité, Khadra

Victoire obligatoire pour croire à l’Europe pour l’OM

Si Reims n’a donc rien à jouer pour ce match, ce n’est pas le cas de l’OM. Actuellement à la 8ème place de la Ligue 1, le club phocéen doit aller chercher les 3 points de la victoire afin de recoller à l’OL et au RC Lens, qui ont 50 points (Marseille en a 47). Si tel était le cas, tout se jouerait alors entre ses clubs à la dernière journée pour une place en Coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui est essentiel pour l’OM. Malheureusement pour Jean-Louis Gasset, il va falloir faire avec certaines absences et possiblement celle de Pierre-Emerick Aubameyang.



La composition probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Meïté, Balerdi - Clauss, Onana, Veretout, Garcia - Sarr, Moumbagna, Correa

Où voir le match ?