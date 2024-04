PSG : Voilà l’homme qui peut faire capoter le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain, le PSG aurait jeté son dévolu sur Joshua Kimmich dont l'avenir au Bayern Munich semble s'inscrire en pointillés. D'ailleurs, le milieu de terrain allemand assure que son avenir sera lié au nom du futur coach bavarois qui pourrait bien être Ralf Rangnick.

Le mercato du PSG devrait être animé par la succession de Kylian Mbappé. Mais pas seulement, puisque le club de la capitale souhaite également recruter un grand milieu de terrain qui pourrait être Joshua Kimmich. Cependant, le joueur du Bayern Munich aurait changé ses plans depuis l'annonce du départ de Thomas Tuchel. Et l'arrivée de Ralf Rangnick, favori pour s'asseoir sur le banc bavarois, pourrais confirmer cette tendance.

Rangnick peut régler l'avenir de Kimmich ?

« Je ne le connais pas en tant qu'entraîneur. Je l'ai eu comme directeur sportif à l'époque de Leipzig, où il était très puissant. Il est très important pour ma carrière, tout comme Pep. C'est fantastique que lui et l'entraîneur Alex Zorniger m'aient voulu et m'aient fait venir de l'équipe des moins de 19 ans de Stuttgart à Leipzig. Rangnick a connu beaucoup de succès à Hoffenheim et à Leipzig. Aujourd'hui, l'équipe nationale autrichienne joue très bien avec lui ; elle nous a battus en novembre. Il est évident qu'il doit être un entraîneur incroyable », assure le milieu de terrain du Bayern Munich dans les colonnes de AS , avant d'insister sur l'importance de l'identité du futur coach pour prendre sa décision.

«C'est une question très intéressante pour moi»