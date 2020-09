Tennis

Tennis - US Open : La disqualification de Djokovic mal vécue par son adversaire !

Publié le 7 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Favori de cet US Open, Novak Djokovic ne remportera pas son 18e Grand Chelem. Disqualifié après une saute d'humeur, le Serbe envoie Pablo Carreno Busta en quart de finale. Un moment compliqué aussi pour l'Espagnol.

Personne ne semblait pouvoir empêcher Novak Djokovic de filer vers un 18e Grand Chelem. Personne, sauf lui-même. En huitième de finale, le numéro 1 mondial a pris le match par le bon bout. Une accélération au meilleur moment, trois balles de set à 5-4 sur le service de Pablo Carreno Busta. Mais l'Espagnol n'a pas rendu les armes, a recollé puis breaké pour tourner à 6-5 service à suivre. Alors que le 25e mondial retourne vers sa chaise en pensant au gain du set, c'est finalement le match qu'il venait de remporter. Dans son dos, l'impensable se produit. Novak Djokovic, tendu après les occasions gâchées, a envoyé involontairement une balle sur une juge de ligne.

« C'était un moment difficile à vivre pour moi aussi »