Tennis : Andy Murray rend hommage à Del Potro !

Publié le 6 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Andy Murray a tenu à rendre hommage à l'Argentin Juan Martin Del Potro, éloigné des courts depuis plus d'un an en raison de multiples blessures.

Après plus de huit mois d’absence, Andy Murray a fait son retour à la compétition mi-août lors du Masters de Cincinnati, où l’Ecossais a notamment éliminé Alexander Zverev avant de chuter en huitièmes de finale contre Milos Raonic. Après plusieurs opérations, l’ancien numéro 1 mondial a su revenir sur les courts, et espère qu’il en sera de même pour Juan Martin Del Portro, vainqueur de l’US Open en 2009 et absent des courts depuis juin 2019.

