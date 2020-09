Tennis

Tennis - US Open : Djokovic s’enflamme pour Krajinovic !

Publié le 6 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Malgré son élimination face à David Goffin, Filip Krajinovic a reçu les félicitations de son compatriote, Novak Djokovic.

Malgré son élimination brutale contre David Goffin au troisième tour de l’US Open (3-0), Filip Krajinovic est en forme, notamment grâce à son quart de finale obtenu au Masters de Cincinnati, où il n’avait fait qu’une bouchée de Dominic Thiem. Le serbe de 28 ans, qui avait participé à l’Adria Tour, avait notamment battu Novak Djokovic. Des prestations qui lui ont valu un bel hommage de la part de son compatriote et numéro 1 mondial.

« Il est dans le Top 30 pour une bonne raison »