Tennis

Tennis : Andy Murray annonce la couleur avant son duel contre Auger-Aliassime

Publié le 3 septembre 2020 à 19h35 par A.D.

Qualifié pour le deuxième tour de l'US Open, Andy Murray aura la lourde tâche de se frotter à Felix Auger-Aliassime. Le Britannique a dévoilé son plan d'action pour venir à bout du jeune talent canadien.

Tombeur de Yoshihito Nishioka lors de son entrée en lice à l'US Open, Andy Murray a validé son ticket pour le deuxième tour. Pour l'occasion, l'ancien numéro un mondial affrontera Felix Auger-Aliassime ce vendredi. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Andy Murray s'est livré avant ce choc face au prodige canadien (20 ans). Comme il l'a lui-même expliqué, le Britannique compte se servir des failles de Felix Auger-Aliassime au niveau de son service pour l'emporter.

«C’est quelque chose dont je vais essayer de profiter»