Le PSG boucle un accord secret avec le «meilleur du monde» ?

Cet été, le PSG devrait mettre le feu au mercato en se renforçant à différents postes, notamment en défense. Le club de la capitale chercherait ainsi à recruter un latéral gauche et aurait trouvé un accord avec Ferland Mendy. Un joueur considéré comme «le meilleur arrière gauche du monde» selon Carlo Ancelotti.

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait frapper fort. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va offrir une puissance financière importante aux Parisiens qui devraient se renforcer de manière drastique. Dans cette optique, selon les informations d'Eduardo Inda, le Real Madrid serait persuadé que le PSG a déjà trouvé un accord avec Ferland Mendy dont le contrat s'achève en 2025.

Le PSG d'accord avec Ferland Mendy ?

« Il y a un joueur du Real Madrid auquel nous ne prêtons pas beaucoup d'attention, mais il se montre toujours à la hauteur, c'est Mendy. Il est libre en 2025 et le Real Madrid veut le renouveler et, si ce n'est pas le cas, le transférer cet été parce qu'ils savent que le PSG lui a fait une offre pour qu'il parte à la fin de son contrat. S'il refuse de renouveler, ils veulent le vendre et financer ainsi la signature d'Alphonso Davies du Bayern Munich », lâche le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

«C'est le meilleur arrière gauche du monde»