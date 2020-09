Tennis

Tennis : Caroline Garcia revient sur sa grosse victoire à l’US Open !

Publié le 3 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Caroline Garcia a réalisé un très gros coup à l’US Open, en sortant la tête de série numéro 1 Karolina Pliskova en deux sets. Et cette dernière livre les secrets de sa victoire…

Caroline Garcia a créé l’exploit, cette nuit, à l’US Open. Opposée à la tête de série numéro 1 Karolina Pliskova, la Française a battu son adversaire en deux sets (6-1, 7-6) au terme d’une rencontre maîtrisée. Très agressive tout au long de la rencontre, Garcia a étouffé son adversaire, et s’est par la même occasion offert son premier succès face à un membre du Top 10 dans un Grand Chelem. Et Garcia a livré les secrets de sa grosse victoire…

« Cette victoire est importante »