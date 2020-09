Tennis

Tennis : Coronavirus, symptômes, bulle... La sortie fracassante de Benoit Paire !

Publié le 1 septembre 2020 à 12h35 par A.D.

Diagnostiqué positif au coronavirus, Benoit Paire a été disqualifié de l'US Open. Après avoir donné des nouvelles de son état de santé, le Français a menacé l'organisation du Grand Chelem américain de dévoiler des informations compromettantes.

Benoit Paire quitte déjà l'US Open. Touché par le coronavirus, le Français a été disqualifié par les organisateurs du Grand Chelem américain. Une décision que Benoit Paire ne semble pas du tout avoir digérée. Sur son compte Instagram , la natif d'Avignon a fait une story où il donnait des nouvelles de son état de santé, se montrant rassurant et insistant sur le fait qu'il n'avait pas de symptôme lié au Covid-19. Toutefois, Benoit Paire n'en est pas resté là, puisqu'il est allé jusqu'à menacer les instances dirigeantes de l'US Open.

«J'hésite à raconter ce qu'il se passe réellement dans cette fake bulle»