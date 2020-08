Tennis

Tennis : Paire, Gasquet... Le Covid-19 bouleverse l'US Open !

Publié le 30 août 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que l'US Open débute ce lundi, Benoit Paire a été testé positif au Covid-19 et ne participera pas au Grand Chelem américain. Un coup dur qui pourrait avoir une incidence sur les autres joueurs français.

En raison de l'épidémie de coronavirus, l'organisation de l'US Open ne fait pas l'unanimité. Les États-Unis est en effet le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, incitant plusieurs joueurs à rester à l'écart cette année, à l'instar de Rafael Nadal. En juillet, Benoit Paire affichait quant à lui de gros doutes sur sa participation, mais le Français a finalement décidé de se rendre à New York pour le tournoi. Malheureusement, Benoit Paire devra lui aussi faire l'impasse sur l'US Open.

Benoit Paire positif au coronavirus, les Français confinés