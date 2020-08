Tennis

Tennis : Djokovic répond à Nadal et Federer pour son association !

Publié le 30 août 2020 à 12h35 par La rédaction

Ce samedi, Novak Djokovic a officialisé la création de son Association des Joueurs de Tennis Professionnels (PTPA). Cette nouvelle association est loin de faire l’unanimité auprès de tous les joueurs. Djokovic, lui, a confiance en son projet.

Ce samedi était le jour de Novak Djokovic. Après avoir annoncé son projet de créer une association de joueurs de tennis professionnels, le Serbe est allé remporter le tournoi de Cincinnati face à Milos Raonic. Durant ce match, Rafael Nadal a annoncé, sur son compte Twitter , qu’aujourd’hui il ne soutenait pas le projet au nom de l’unité. Une prise de position rapidement soutenue par Roger Federer.

Djokovic pas rancunier