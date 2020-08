Tennis

Tennis : Rafael Nadal réagit à l’énorme annonce de Novak Djokovic !

Publié le 29 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic a annoncé publiquement son initiative de créer un organisme pour représenter les joueurs de Tennis indépendant de l’ATP, les soutiens (et les avis divergents) pleuvent, et le Serbe se retrouve au cœur d’un torrent médiatique. Et Rafael Nadal a tenu à réagir à cette annonce…

Novak Djokovic se retrouve de nouveau dans un torrent médiatique. Après le fiasco de l’Adria Tour, qui a vu plusieurs joueurs testés positifs au Covid-19 lors du tournoi organisé par le Serbe, ce dernier a décidé de se porter à l’initiative d’un projet d’organisation indépendante de l’ATP, avec pour but de mieux représenter les joueurs de Tennis. Une initiative pas vraiment appréciée par tous les acteurs du tennis mondial, à commencer par Rafael Nadal…

« C’est le temps de l’unité, pas celui de la séparation »