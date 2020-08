Tennis

Tennis : Medvedev fait le point avant l’US Open !

Publié le 28 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que l’US Open approche à grand pas, certains joueurs commencent déjà à préparer le tournoi. Et ce Daniil Medvedev fait le point avant le tournoi, et ce dernier serait très satisfait de sa préparation…

Daniil Medvedev se prépare pour son US Open. Le Russe, qui fait partie des favoris pour l’US Open avec Dominic Thiem ou encore Novak Djokovic, a tenu à rassurer les amateurs de Tennis concernant sa condition physique et son niveau, et se dit prêt à disputer l’US Open. D’autant que ce dernier aurait beaucoup plus de chances de remporter la compétition sans la présence de Federer, blessé, ou encore Nadal et Kyrgios, tous deux ayant décidé de ne pas participer au tournoi en raison de la pandémie…

« Pour être honnête, je pensais que la situation serait pire »