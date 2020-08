Tennis

Tennis : Andy Murray s'inquiète sur son état de forme avant l'US Open !

Publié le 26 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Prêt à disputer l’US Open qui débutera le 31 août, Andy Murray ne s'est pas rassuré au Master 1000 de Cincinnati en perdant face à Milos Raonic(6-2, 6-2) et a poussé un gros coup de gueule sur sa performance.

Fin août, l’US Open commencera mais le tournoi aborde de nombreuses interrogations sur le plan santé mais aussi sur le pan sportif. Dans un contexte de Covid-19 encore très présent aux États-Unis, le Grand Chelem débutera avec l'absence de nombreux professionnels comme Roger Federer ou encore Rafael Nadal. À l’opposé, le troisième membre du Big 3, Novak Djokovic disputera bien l’US Open tout comme Andy Murray qui s’est remis de sa grosse blessure à la hanche. Actuellement au Master 1000 de Cincinnati, le Britannique finalise sa préparation avant le début du Grand Chelem américain et s’est lourdement incliné face à Milos Raonic (6-2, 6-2). Une correction qui a passablement énervé Andy Murray qui a poussé un gros coup de gueule sur sa prestation envers le Canadien tout en évoquant son état de forme…

« J’ai beaucoup de travail avant le début de l’US Open »