Tennis

Tennis : L’inquiétude de Dominic Thiem avant l’US Open !

Publié le 25 août 2020 à 12h35 par T.M.

Présent au Masters 1000 de Cincinnati avant de jouer l’US Open, Dominic Thiem a rapidement été éliminé par Filip Krajinovic. Après sa rencontre, l’Autrichien a livré un terrible constat.

Plus que quelques jours avant le début de l’US Open. Si plusieurs stars ont refusé l’invitation, d’autres sont bien au rendez-vous. C’est notamment le cas de Dominic Thiem, numéro 3 mondial, qui se présente comme le principal adversaire de Novak Djokovic pour le tournoi du Grand Chelem. Toutefois, l’Autrichien ne va clairement pas arriver dans les meilleures conditions à New York. En effet, en pleine préparation pour l’US Open, Thiem a été éliminé par Filip Krajinovic lors du Masters 1000 de Cincinnati. Un résultat inquiétant pour le principal intéressé, qui promet de rapidement trouver des solutions.

« C’était un match horrible de ma part »