Tennis

Tennis : Novak Djokovic est prêt pour l’US Open !

Publié le 23 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Annoncé comme le grand favori du tournoi en l’absence de Rafael Nadal ou encore Roger Federer, Novak Djokovic se dit aujourd’hui prêt à disputer l’US Open, et à aller chercher une victoire finale.

Sa décision en avait surpris plus d’un. Alors que Roger Federer a déjà annoncé son absence de l’US Open en raison d’une blessure, et que Nick Kyrgios ou encore Rafael Nadal ne viendront pas en raison de la pandémie de Covid-19, Novak Djokovic a pris la décision d’aller disputer l’US Open. Après le fiasco de l’Adria Tour, le Serbe a bien l’intention de se faire pardonner en allant chercher un nouveau titre, et il se dit prêt à disputer le tournoi…

« Honnêtement, j’ai hâte que ça commence »