Tennis

Tennis : US Open, Covid-19… Serena Williams revient sur la situation particulière !

Publié le 21 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Serena Williams, qui a déjà confirmé sa présence à l’US Open, est revenue sur la période particulière traversée par le tennis mondial, et notamment sur la préparation du tournoi aux Etats-Unis…

L’US Open sera forcément particulier. Alors que Rafael Nadal et Roger Federer ont déjà affirmé qu’ils ne souhaitaient pas participer à la prochaine édition de l’US Open. Novak Djokovic et Serena Williams, eux, seront bien présents. L’Américaine a déjà commencé à se préparer pour le tournoi, et cette dernière affirme que la saison sera forcément particulière, notamment en raison de la pandémie de Covid-19…

« Ce que je sais, c’est que c’est encore du tennis »