Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur la forme de Novak Djokovic !

Publié le 17 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Participant à l’US Open qui débute fin août, Novak Djokovic sera attendu au tournant mais la forme du Serbe n'inquiète pas Geran Cahill, entraîneur de Simona Halep, numéro une chez les femmes.

L’US Open est sur toutes les bouches. Le grand Chelem qui va débuter fin août à connu de nombreuses polémiques ces derniers mois par rapport à la situation sanitaire. En pleine période de Covid-19, les organisateurs du tournoi américain ont décidé de maintenir l’US Open. Un choix qui a fait parler et a scindé en deux camps les joueurs professionnels. Certains ont refusé d'y participer comme Rafael Nadal et Nick Kyrgios tandis que d’autres s’y rendront à l’image de Novak Djokovic. La forme du Serbe sera particulièrement observée par les amateurs de tennis et certains s'inquiètent de la condition du numéro 1 mondial. Cependant, pour Geran Cahill, il n’y a aucune raison de s’inquiéter et a fait une grande annonce sur la forme de Novak Djokovic…

« Je pense qu’il sera en grande forme à l’US Open »