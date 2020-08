Tennis

Tennis : Novak Djokovic justifie son choix pour l’US Open !

Publié le 13 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Novak Djokovic a annoncé sa participation pour le prochain US Open qui se déroulera du 31 août au 13 septembre. Le joueur serbe a expliqué son choix.

« Je suis heureux de confirmer que je participerai au tournoi de Cincinnati et à l'US Open cette année. Ce n'était pas une décision facile à prendre mais la perspective de retrouver la compétition m'excite vraiment » a annoncé ce jeudi Novak Djokovic. Alors que plusieurs joueurs à l’instar de Stan Wawrinka, Rafael Nadal ou encore Nick Kyrgios feront l’impasse sur l’US Open en raison de la crise sanitaire, le joueur serbe se rendra bien aux Etats-Unis avec l’espoir de remporter un quatrième titre à New York. Novak Djokovic a tenté de justifier son choix.

« Je suis prêt à m'adapter aux nouvelles conditions »