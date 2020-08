Tennis

Tennis : Novak Djokovic confirme sa participation à l’US Open !

Publié le 13 août 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 13 août 2020 à 14h36

Alors que de nombreux joueurs ont déclaré forfait pour l’US Open, Novak Djokovic a annoncé sa participation au Grand Chelem américain.

Le prochain US Open devrait se dérouler dans des conditions particulières. Prévu le 31 août, le Grand Chelem américain se jouera à New York à huis clos. Mais la situation sanitaire ne s’améliore toujours pas aux Etats-Unis et bon nombre de joueurs ont déclaré forfait pour l’US Open. Rafael Nadal, Stan Wawrinka ou encore Nick Kyrgios se sont d’ores et déjà retirés du tournoi. Chez les femmes, la numéro 1 mondial Ashleigh Barty ne se rendra pas non plus à New York.

Djokovic participera à l’US Open