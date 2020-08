Tennis

Tennis - US Open : Toni Nadal explique la décision XXL de Rafael Nadal !

Publié le 7 août 2020 à 16h35 par A.D.

Ce mardi soir, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne disputerait pas l'US Open. Toni Nadal, oncle et ancien entraineur du Majorquin, a décrypté sa décision.

Rafael Nadal a pris sa décision pour l'US Open. Comme il l'a annoncé sur son compte Twitter , le numéro 2 mondial ne participera pas au Grand Chelem américain. « Aujourd'hui la situation est difficile pour faire des tournois et tout mon respect à l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et de l'ATP pour les efforts qu'ils font pour jouer le tournoi pour les millions de fans qui le verront à la télé ou sur plateformes numériques. C'est une décision que je ne voudrais pas prendre mais dans ce cas je suis mon cœur et pour l'instant je préfère ne pas voyager » , a-t-il posté mardi soir. Interrogé sur l'absence de Rafael Nadal à l'US Open, Toni Nadal s'est servi du football pour justifier le choix de son neveu et ancien protégé.

«Rafael Nadal a choisi l’option de la prudence»