Tennis

Tennis : Rafael Nadal n’a pas encore décidé pour Roland-Garros !

Publié le 6 août 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal a d’ores et déjà fait une croix sur l’US Open, l’Espagnol a expliqué qu’il n’avait toujours pas arrêté son choix en ce qui concerne sa participation à Roland-Garros.

A cause du coronavirus, le calendrier de la saison de tennis a totalement été chamboulé. Et avec le report de Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre, cela va causer un problème à certains. En effet, le Grand Chelem parisien débutera 2 semaines après la fin de l’US Open, forcément pour les physiques, cela va être éprouvant. Il va donc falloir faire un choix pour beaucoup. De plus, avec la crise sanitaire toujours incontrôlable aux Etats-Unis, le Grand-Chelem new-yorkais devrait être boycotté par de nombreux joueurs et joueuses. Rafael Nadal a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé qu’il ne disputerait pas l’US Open. Et Roland-Garros ?

« On verra quelle est la situation en Europe »