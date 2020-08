Tennis

Tennis : Coronavirus, US Open… Nadal revient sur sa décision !

Publié le 5 août 2020 à 18h35 par La rédaction

Suite à sa décision retentissante de ne pas aller disputer l’US Open, Rafael Nadal a tenu à s’expliquer concernant sa décision. Et il affirme qu’il respecte le choix des joueurs qui décident d’y aller malgré le contexte très particulier…

Depuis l’annonce du report de l’US Open, plusieurs participations des grands joueurs du circuit ATP étaient en suspens. Roger Federer, blessé, avait déjà annoncé qu’il ne serait pas présent pour le tournoi, et ce mardi, c’était au tour de Rafael Nadal d’annoncer son absence via son compte Twitter . « C'est une décision que je ne voudrais pas prendre mais dans ce cas je suis mon cœur et pour l'instant je préfère ne pas voyager » a-t-il écrit. Et ce dernier s’est par la suite exprimé sur sa décision…

« Ce n’est pas à moi de dire si c’est une bonne décision ou non »